Si aggrava la situazione umanitaria in Ucraina in attesa dei negoziati

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Ancora allarme, ancora paura e ancora morti in Ucraina. L'offensiva russa nel paese prosegue, mentre si attende una soluzione diplomatica dai negoziati previsti per oggi.

Secondo Kyiv Independent, stanotte le sirene di allarme antiaereo sono scattate in almeno diciannove regioni ucraine su ventiquattro. Dopo un attacco nel distretto di Obolon, a Kiev, è scoppiato un incendio in un condominio di nove piani, in base a quanto riferito dal servizio statale ucraino per le emergenze che ha anche reso noto di aver recuperato i corpi di due persone durante i soccorsi e che tre persone sarebbero ricoverate in ospedale.

Sul piano umanitario, la situazione di Mariupol, città dell'Ucraina sudorientale, sembra critica, tanto che il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha lanciato l'allarme: lo "scenario peggiore attende le centinaia di migliaia di civili intrappolati da pesanti combattimenti a Mariupol" se le parti non raggiungono "urgentemente un accordo umanitario concreto". Gli abitanti della città stanno affrontando "una carenza estrema o totale di beni di prima necessità come cibo, acqua e medicine", spiega il Cicr in una nota. "La sofferenza umana – aggiunge – è semplicemente immensa". Il Comitato internazionale della Croce Rossa, quindi, ha esortato "tutti coloro che partecipano ai combattimenti" a "concordare le modalità e i tempi di un cessate il fuoco" e "luoghi precisi" per i percorsi dei corridoi, affermando anche di essere "pronto ad agire come intermediario neutrale per facilitare il dialogo su tali questioni umanitarie".

Il capo operativo del CICR a Mariupol, Sasha Volkov, ha evidenziato il dramma che vivono le persone in città, dove "il rumore della guerra è costante", gli "edifici vengono colpiti e le schegge volano ovunque", ha detto. "Chiediamo a tutte le parti coinvolte nei combattimenti – ha affermato Peter Maurer, presidente del comitato – di porre gli imperativi umanitari al primo posto".

Intanto, sul fronte diplomatico, proseguono i colloqui tra i leader dei vari paesi. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron. I due leader hanno "esaminato – ha fatto sapere la Casa Bianca – i recenti impegni diplomatici e hanno sottolineato il loro impegno a ritenere la Russia responsabile delle sue azioni e sostenere il governo e il popolo ucraino". Secondo l'Eliseo, "i due capi di Stato hanno convenuto di rafforzare le sanzioni già adottate nei confronti della Russia, di sostenere l'Ucraina e di prendere insieme tutte le iniziative utili per fermare i combattimenti". Poi Macron ha parlato anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel colloquio, il leader francese "ha fatto il punto della situazione con il presidente ucraino", ha espresso il "suo pieno sostegno" e ha illustrato nel dettaglio "l'aiuto aggiuntivo che l'Unione europea ha deciso di fornirgli al Vertice di Versailles", ha spiegato l'Eliseo.

Nel frattempo, le delegazioni di Russia e Ucraina oggi riprenderanno i negoziati in videoconferenza alle 10:30, ora di Kiev (9.30 in Italia), secondo quanto riferisce Kyiv Independent che cita un annuncio di David Arakhamia, membro della delegazione e leader del partito di Zelensky in parlamento, in un messaggio sul canale Telegram del consigliere del ministero dell'Interno Anton Gerashchenko. C'è attesa, quindi, per questo nuovo round di negoziati, nella speranza che si giunga presto a un accordo.

14-Mar-22 09:00