Guerra Ucraina-Russia, telefonata Biden-Macron

Washington, 14 mar. (Adnkronos) – Nuovo colloquio telefonico nelle scorse ore tra Joe Biden ed Emmanuel Macron, che ha poi sentito di nuovo anche Volodymyr Zelensky. Il presidente americano e quello francese hanno parlato dell’impegno a livello diplomatico mentre prosegue la “guerra della Russia contro l’Ucraina” e sottolineato il “loro impegno a ritenere la Russia responsabile per le sue azioni e a sostenere il governo e il popolo dell’Ucraina”, ha fatto sapere la Casa Bianca.

Macron, ha fatto sapere l’Eliseo, ha fatto a Biden le condoglianze per la morte in Ucraina del giornalista Brent Renaud e i due presidenti hanno convenuto di “rafforzare le sanzioni già adottate” contro la Russia, sostenere l’Ucraina e prendere insieme “tutte le iniziative utili a fermare i combattimenti”.

Al presidente ucraino, Macron ha “espresso il suo pieno sostegno” e il presidente francese ha parlato con Zelensky dell’aiuto “supplementare deciso dall’Ue” in occasione del summit di Versailles della scorsa settimana. Macron e Zelensky hanno discusso anche del “proseguimento dei negoziati tra Russia e Ucraina” e “continueranno a coordinarsi nei prossimi giorni”.