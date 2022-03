Washington, 14 mar. (Adnkronos) – Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla, ha sfidato il presidente russo, Vladimir Putin, “a duello”, aggiungendo che la posta in gioco è “l’Ucraina”. La curiosa proposta è stata avanzata dal miliardario con un tweet in cui le parole ‘Vladimir Putin’ sono state scritte in russo. “Con la presente sfido Vladimir Putin a duello”, scrive Musk aggiungendo poi in un altro tweet, riferito sempre al leader russo: “Sei d’accordo con questa lotta?”.