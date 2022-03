Calcio: stampa inglese, Saudi Media offre 2,7 miliardi per acquistare il Chelsea

Londra, 14 mar. – (Adnkronos) – Saudi Media, il più grande gruppo mediatico del Medio Oriente, ha fatto un’offerta di 2,7 miliardi di sterline per acquistare il Chelsea. Lo riporta il ‘Mirror’. Il club londinese è alla ricerca di un nuovo proprietario in seguito alle sanzioni imposte all’attuale patron dei Blues, Roman Abramovich. L’oligarca russo ha infatti subito il congelamento dei suoi beni nel Regno Unito in seguito all’invasione russa in corso dell’Ucraina ed è stato anche sospeso dalla Premier League dalla guida del club.