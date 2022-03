Doha, 14 mar. – (Adnkronos) – Andrea Stramaccioni si qualifica per la finale della Coppa dell’Emiro del Qatar. L’Al-Gharafa, la squadra che allena da 8 mesi, centra l’obiettivo grazia al successo con un netto 4-1 sull’Al-Wakra. Traguardo storico per il club guidato dall’ex tecnico dell’Inter che da più di dieci anni non arrivava in finale in questa competizione. In finale l’allenatore italiano aspetta l’Al Sadd di Santi Cazorla (ex Arsenal e Villareal) che ha battuto l’Al Duhail.