Al via crowdfunding per i 400 anni della Milizia di Bannio Anzino

VERBANIA (ITALPRESS) – E' partita una nuova campagna di crowdfunding lanciata da Fondazione Comunitaria del VCO con il sostegno di Fondazione Cariplo per realizzare i festeggiamenti per la celebrazione dei 400 anni di storia della Milizia di Bannio Anzino, un comune della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Nel corso del 2022 e fino al 2029 si svolgeranno i festeggiamenti legati al quarto centenario della storica Milizia Tradizionale di Bannio, che da quattro secoli celebra questo evento storico e devozionale, tramandato con grande dedizione e affetto da tutta la popolazione banniese e della valle intera. La Milizia protegge la Madonna della Neve nel suo piccolo santuario con riti militari, funzioni religiose e momenti di festa e di convivialità che si uniranno e si fonderanno a Bannio per raccontare una storia che continua da generazioni, con immutato affetto e dedizione.

Il 2022 sarà l'importante anno di apertura delle festività con un programma ricco di festeggiamenti: raduno di confraternite ossolane, convegni, concorso inter-bandistico, festa dei "Santitt", presenza della Milizia alle Feste patronali delle comunità locali, raduno dei gruppi storici, appuntamenti religiosi, serate musicali con attivazione di punti ristoro, allestimenti fotografici, cortili aperti, addobbo delle vie di Bannio, pubblicazioni e tanto altro.

La campagna di crowdfunding servirà per sostenere le spese che la Milizia deve affrontare per l'organizzazione degli eventi: in particolare i fondi saranno utilizzati per la realizzare otto divise storiche della Milizia (per la costituzione del drappello secentesco), per sostenere i costi relativi all'allestimento del museo dell'immateriale e la realizzazione dei "cortili aperti" e, infine, i costi per pubblicizzare gli eventi con l'approfondimento storico-culturale legato al quarto centenario.

Il Presidente di Fondazione Comunitaria del VCO: "Come Fondazione Comunitaria del VCO abbiamo promosso e sostenuto la candidatura di questo progetto convinti che esso rappresenta una straordinaria testimonianza di attaccamento alla propria storia e a tradizioni e valori che costituiscono ancora oggi l'identità di una comunità dinamica e solidale".

Questa campagna di raccolta fondi fa parte dell'iniziativa Crowd4Culture, il bando di Fondazione Cariplo riservato alle Fondazioni di Comunità volto a supportare le progettualità locali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, che prevede – al raggiungimento del 50% di raccolta – il cofinanziamento di un ulteriore 50% sull'importo complessivo.

(ITALPRESS).

mgg/com

14-Mar-22 12:14