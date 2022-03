Ucraina: amb. Zazo, ‘ci sono ancora 400 italiani, alcuni bloccati’

Milano 13 mar. (Adnkronos) – “Inizialmente c’erano 2.000 italiani presenti in Ucraina, ora ne sono rimasti circa 400”. Lo ha fatto sapere l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, collegato da Leopoli con Che tempo che fa (Rai 3).

Zazo ha sottolineato “un aspetto molto interessante: molti degli italiani rimasti vogliono rimanere in Ucraina, perché la loro vita l’hanno fatta qui, hanno ha moglie e figli”.

“Poi purtroppo – ha aggiunto l’ambasciatore – ci sono anche alcune persone che sono rimaste intrappolate e hanno difficoltà a lasciare il Paese. Per noi questo è un grande problema. Stiamo cercando di fare il nostro meglio”.