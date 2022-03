Ucraina: amb. Zazo, ‘a Leopoli vita quasi normale, speriamo non arrivi escalation’

Milano 13 mar. (Adnkronos) – “La vita tutto sommato è ancora abbastanza tranquilla, quasi normale, con la maggior parte dei ristoranti che sono ancora aperti”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, parlando da Leopoli, la città nell’Ucraina occidentale da cui si è collegato con Che tempo che fa (Rai 3).

“I bombardamenti grazie a Dio non sono arrivati a Leopoli, ma alla base di Yavoriv che è a 45 chilometri. Io dormivo e non mi sono svegliato, mentre alcuni miei collaboratori hanno sentito le esplosioni”, ha detto l’ambasciatore parlando dell’attacco della scorsa notte.

“Speriamo che l’escalation militare non arrivi anche qui Leopoli, dove abbiamo 200mila rifugiati”, ha aggiunto Zazo.