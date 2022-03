Milano: figlio del 69enne accoltellato arrestato per omicidio**

Milano 13 mar. (Adnkronos) – È stato arrestato per omicidio il figlio del 69enne accoltellato questo pomeriggio in strada in via Giambellino, a Milano. L’uomo, Zakaria, ha 34 anni e la cittadinanza marocchina (a differenza della vittima, che aveva ottenuto la cittadinanza italiana).

Da quanto ricostruito dagli investigatori, il 69enne era seduto insieme a un amico fuori da un bar tabacchi, quando intorno alle 16 è arrivato il figlio, che lo ha colpito con diverse coltellate all’addome. È stato poi proprio il 34enne a indicare ai poliziotti dove fosse l’arma del delitto.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida dell’arresto.