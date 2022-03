Calcio: Mourinho, ‘io sento la stanchezza dopo il match, qualche mio giocatore prima’

Udine, 13 mar. – (Adnkronos) – “Purtroppo dal linguaggio del corpo si capiscono tante cose, avevo visto due giorni fa che non avevamo forza mentale. Stasera ho visto una squadra al suo massimo contro un’altra in difficoltà, ma non possiamo scegliere le partite e dire che una sia più o meno importante delle altre, dobbiamo avere forza mentale. Io la stanchezza la sento dopo le partite, qualche mio giocatore prima”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro l’Udinese.