Calcio: Cioffi, ‘oggi è mancato un pelo, non posso dire nulla ai ragazzi’

Udine, 13 mar. – (Adnkronos) – “Più che un pizzico di cinismo ci sono mancati un po’ di centimetri, Samardzic non ha fatto gol di poco, Makengo che prende la traverse e la schiena di Rui Patricio. Oggi è veramente mancato solo un pelo”. Così il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi al termine del match pareggiato per 1-1 con la Roma, con i giallorossi che hanno pareggiato nel recupero grazie a un calcio di rigore. “Non ci sono rimpianti, gli ultimi istanti di gara non sono dipesi da noi sull’ultimo episodio. Forse potevamo tenere la linea un attimo più alta, però non potevo chiedere di più oggi. Non posso dire nulla ai ragazzi”, aggiunge Cioffi a Dazn.