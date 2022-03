Ucraina: fisico Rovelli, ‘accogliamo disertori di entrambe le parti’**

Milano 12 mar. (Adnkronos) – “Accogliamo i disertori di entrambe le parti”, sia ucraini che russi. È la proposta del fisico Carlo Rovelli, contattato dall’Adnkronos dopo che ha ricevuto minacce di morte per e-mail a causa delle sue posizioni sul conflitto ucraino.

“Penso che da una parte e dall’altra c’è chi vorrebbe una de-escalation, vorrebbe meno guerra e da una parte e dall’altra c’è chi vorrebbe più guerra, indipendentemente dalle colpe. La Russia ha aggredito un altro Stato, però penso che tutti questi problemi si potrebbero risolvere se da una parte e dall’altra prevalesse il desiderio di parlarsi e questi problemi invece non si risolvono se da una parte e dall’altra si demonizza il nemico e gli si dà tutta la colpa”, osserva Rovelli, ricordando che nel conflitto “stanno morendo anche dei giovani russi”.

Secondo il fisico “dire ‘siamo per la pace, vogliamo un negoziato e quindi la Russia deve andare via incondizionatamente, vuol dire non essere per il negoziato”.

“Penso – conclude – che stiamo facendo un errore sia a breve che a lungo termine. A breve termine perché con il nostro atteggiamento dominante in Italia abbiamo come risultato che muoiono più ucraini. E a lungo termine, perché con questo atteggiamento di rigidezza, andiamo verso un secolo di scontri, che non è quello che vogliamo”.