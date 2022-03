Uno zero che dura ormai da undici mesi. Sempre più complicato lo scenario in casa Crotone, ancor di più lontano dallo “Scida”. La squadra di Francesco Modesto non è mai riuscita, nell’attuale campionato di Serie B, a centrare una vittoria in trasferta. Un vero e proprio tabù che dura dal 24 aprile 2021 e da quel Parma-Crotone di Serie A.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia