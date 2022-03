Rugby: Lamaro, ‘Non possiamo continuare a concedere delle mete così semplici’

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Quando prendi meta è un colpo duro. Non possiamo continuare a concedere delle mete così semplici”. Sono le parole del capitano della Nazionale italiana di rugby Michele Lamaro dopo la sconfitta 22-33 con la Scozia nel Sei Nazioni. “Dobbiamo riuscire a non permetterlo e ad essere più incisivi in attacco. Bisogna riuscire ad adattarsi ai loro attacchi e reagire meglio”, ha spiegato Lamaro in conferenza stampa.

“La reazione finale frutto di orgoglio? In campo trovo che non sia cambiato niente per quanto riguarda atteggiamento, attitudine e piano di gioco. Forse con meno pressione si può giocare con più libertà e questo ci ha dato il là per attaccare meglio nel finale in determinate situazioni. Negli ultimi 20 minuti abbiamo segnato due mete ben congegniate. Volevamo mettere una prima pietra e gli ultimi 20 minuti con la palla in mano abbiamo dimostrato che sappiamo giocare bene mettendo in difficoltà l’avversario”, ha aggiunto il capitano azzurro.

E’ sembrato quasi che il vigore nei placcaggi sia aumentato dopo meta di Capuozzo. “Segnare da’ sempre tanta energia, l’azione delle meta è stata una grande azione, ma già da prima c’era stata una reazione, il fatto di non essere più in partita ci ha dato modo di giocare più liberamente ma dobbiamo riuscire a farlo fin da subito. Loro sono stati molto bravi a metterci in difficoltà, hanno ottimi giocatori che sanno come metterti pressione. Ora dobbiamo lavorare in vista del Galles”,ha concluso Lamaro.