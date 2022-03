M5S: Conte, ‘avanti con ostinazione e democrazia contro chi vuole ostacolarci’**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “I nostri iscritti, con oltre il 90 per cento dei voti favorevoli, hanno approvato nuovamente lo statuto alla base del nostro progetto politico. Ringrazio tutti per la partecipazione. Comprendo che la passione scaturisce più facilmente quando ci sono in gioco temi politici e questioni che attengono direttamente alla vita dei cittadini, ma riproponendo questo voto abbiamo dimostrato che noi le leggi e i provvedimenti giudiziari, pur provvisori, li rispettiamo. Ci mancherebbe”. Lo scrive in un post su Facebook Giuseppe Conte.

“Allo stesso tempo, però, abbiamo dato il chiaro segno -aggiunge- che la nostra comunità ha un progetto politico che va oltre i cavilli e le carte bollate ed è un progetto politico che non può rimanere chiuso nel cassetto neppure per un attimo: le urgenze del Paese, le sofferenze di famiglie e imprese meritano risposte immediate e pretendono, quindi, il nostro massimo impegno per la comunità nazionale”.

“Nei prossimi giorni chiederò in prima persona a tutti i nostri iscritti un voto per confermarmi alla guida del Movimento 5 stelle. Sarà l’ennesima risposta di democrazia a chi gioca a ostacolarci, a chi non crede alla forza delle nostre idee, a chi ancora non vuole ammettere che il M5S resta orgogliosamente e testardamente l’unica forza politica che si confronta con la propria comunità. Andiamo avanti con coraggio e ostinazione, forti -conclude Conte- dei nostri obiettivi e dei nostri valori”.