Guerra Ucraina-Russia, Kiev accusa: “Uccisi 79 bambini”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, sarebbero 79 i bambini rimasti uccisi in Ucraina a causa dell’invasione russa. “La guerra della Russia uccide 79 bambini ucraini”, scrive su Twitter The Kyiv Independent, che cita dati dell’ufficio del procuratore generale secondo cui quasi 100 bambini sono rimasti feriti dal 24 febbraio. La notizia viene riportata anche da Ukrinform.

Ieri in un video pubblicato sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denunciava la morte di 78 bambini dal 24 febbraio “a causa dell’aggressione russa”, puntando il dito contro “un vicino che ha portato dolore e guerra sulla nostra terra”.