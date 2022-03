Covid Italia, 53.825 contagi e 133 morti: bollettino 12 marzo

Sono 53.825 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 133 morti.

In totale sono 156.782 le vittime da inizio pandemia. Con 417.777 tamponi tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, il tasso di positività si attesta al 12,9%. Ancora in calo i ricoveri, 8.234 (-40) e le terapie intensive, 513 (-14).

DATI E NUMERI COVID DALLE REGIONI

LOMBARDIA – Sono 5.501 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Si registrano inoltre altri 32 morti. In provincia di Milano sono 1.923 i nuovi casi. 58.445 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,4%. 38.921 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. Diminuisce il numero dei ricoverati: nei reparti Covid ordinari ci sono 776 pazienti, 7 meno di ieri; nelle terapie intensive 72, uno meno di ieri.

Nel dettaglio, nel territorio metropolitano di Milano sono 1.923 i nuovi casi di Covid. Segue la provincia di Brescia con 599 contagi, Varese con 493, Monza e Brianza (+380), Como (+373), Bergamo (+338), Pavia (+290), Mantova (+214), Lecco (+194), Cremona (+190), Lodi (+100) e Sondrio (+73).

LAZIO – Sono 6.628 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Si registrano inoltre altri 10 morti. I nuovi casi a Roma città sono 2.880. “Oggi nel Lazio, su 9.734 tamponi molecolari e 41.926 tamponi antigenici per un totale di 51.660 tamponi, si registrano 6.268 nuovi casi positivi (+216); sono 10 i decessi (-7), 1.024 i ricoverati (-22), 71 le terapie intensive (-2) e +7.784 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,1%”, riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

CAMPANIA – Sono 5.189 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti. 32.555 i test effettuati in 24 ore.. Negli ospedali della regione sono 28 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 544 quelli ricoverati in reparti di degenza.

VENETO – Sono 4.584 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. La curva dei casi nella regione è quindi in leggero aumento (ieri erano 4.461), con il totale da inizio pandemia che sale a 1.371.956 e quello dei decessi a 13.960. I soggetti positivi in isolamento sono 51.904 (+938). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 433 (3 in meno di ieri) i malati ricoverati in area medica e 28 (-6) quelli in terapia intensiva.