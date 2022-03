Basket: Nba, San Antonio batte Utah e regala vittoria record n.1336 a coach Popovich

San Antonio, 12 mar. -(Adnkronos) – San Antonio (26-41) batte in volata 104-102 Utah (41-25) e regala la vittoria record numero 1.336 in carriera a coach Gregg Popovich. Il successo per i texani arriva solo nel finale con i liberi di un Dejounte Murray ancora una volta protagonista, con 27 punti, 9 rimbalzi e 5 recuperi. Decisivo il parziale di 18-3 nell’ultimo periodo (40-28 il conto finale degli ultimi 12 minuti) che permette all’allenatore nero-argento di festeggiare davanti al pubblico di casa, che Popovich ringrazia alla sirena: “È una vittoria della città”, arrivata alla 26esima stagione sulla panchina Spurs, alla gara numero 2.030 di una carriera già leggendaria.