Ucraina: Speranza guida delegazione Articolo 1 domani a Firenze

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Domani Articolo uno sarà a Firenze alla manifestazione lanciata dal sindaco Dario Nardella e da tutte le città europee con una delegazione guidata da Roberto Speranza. Un evento unitario di tutto il fronte della pace che in questi giorni si è mobilitato: associazioni, sindacati, partiti, sindaci”. Lo rende noto Articolo uno.

“La diplomazia dal basso è un valore aggiunto per la ricerca del negoziato e della pace. Le priorità sono nell’immediato il cessate il fuoco e i corridoi umanitari per accogliere i profughi. La guerra di Putin sta distruggendo un paese e autonomo e sovrano, in violazione delle più elementari regole del diritto internazionale. Va fermata subito”, aggiunge Articolo uno.