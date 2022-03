Mobilità: Letta, ‘agire su automotive, con inerzia settore a rischio’

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Non è l’inerzia l’atteggiamento con il quale usciremo vincitori da questa grandissima sfida, molto difficile. Dobbiamo agire, nell’inerzia e aspettando gli eventi non saremo in grado di raggiungere gli obiettivi di neutralità dal carbone per dare futuro ai figli” e “distruggeremo il settore automotive nel nostro Paese”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento alla Agorà sull’automotive.

“Per noi la strada giusta è l’azione, tenendo conto del fattore tempo. Intervenire bene ma in ritardo equivale a non intervenire”, ha sottolineato il segretario del Pd proseguendo: “L’automobile è stata il cuore del miracolo economico italiano degli anni ’50 e ’60. Noi vogliamo che l’automotive sia parte di quel protagonismo dell’Italia per questo secolo. Ci prendiamo l’impegno a che l’automotive, declinata con i valori della sostenibilità, veda l’Italia protagonista anche in questo secolo e nelle scelte dei prossimi decenni”.

“Perchè questo avvenga c’è bisogno di scelte politiche nei tempi giusti e di continuità in una dimensione europea -ha aggiunto Letta-. Solo così saremo in grado di battere la concorrenza asiatica e americana. E c’è bisogno di tanta ricerca e innovazione, che significa mettere risorse sapendo che non sarà possibile avere domani i risultati”.