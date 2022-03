Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Il 52enne rimasto gravemente ferito nell”incendio di un appartamento in via della Spiga,a Milano, sarebbe Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Bracco, nipote di Diana Bracco. L’uomo sarebbe stato trovato in camera da letto dai soccorritori.