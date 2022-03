La figura del RSPP Esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la sicurezza sul lavoro in Italia

(Adnkronos) – Milano, 11 Marzo 2022. La tematica della sicurezza sul lavoro in Italia è un argomento da sempre molto dibattuto che, recentemente, ha visto la sua visibilità aumentare. Sempre più spesso riceviamo notizie riguardo morti e infortuni di lavoratori avvenuti durante lo svolgimento di attività lavorative.

La legislazione italiana prevede un sistema di prevenzione nelle aziende atto a gestire la salute e la sicurezza delle persone che operano all’interno dei luoghi di lavoro, definendone i conseguenti ruoli e le rispettive responsabilità.

In questo articolo approfondiremo la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),osservandolo per lo più dal punto di vista della consulenza esterna.

Chi è il RSPP

Ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) significa occupare la posizione cardine fondamentale per la gestione del sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno dell’organigramma aziendale.

Infatti, svolgere questa funzione significa possedere chiare responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal .

La nomina del RSPP rientra tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro (DDL) in quanto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il suo principale referente riguardo le decisioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ciononostante, il Datore di Lavoro (DDL) non è completamente deresponsabilizzato dalla nomina del RSPP in quanto il Datore resta sempre responsabile

• della scelta del RSPP

• della supervisione del suo operato

• della corretta valutazione dei rischi

• delle misure adottate per prevenirli.

Il T.U. stabilisce inoltre che la nomina del RSPP può essere affidata anche ad un consulente esterno qualificato all’azienda, in caso di assenza di dipendenti e/o di persone interne all’azienda in possesso dei requisiti obbligatori per il suddetto ruolo; tratteremo tali requisiti più avanti.

La scelta del RSPP avviene dopo consultazione con esito positivo tra il Datore di Lavoro (DDL) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS). Quest’ultima è un’altra figura importante nel sistema aziendale per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto lavora in stretta collaborazione con il RSPP.

In ogni azienda, con almeno un dipendente, la presenza di un RSPP è obbligatoria. Il quale può essere un RSPP esterno o interno; analizzeremo nel dettaglio gli aspetti per i quali i due ruoli professionali differiscono nel prossimo paragrafo.

Differenze tra RSPP esterno e interno

La principale differenza tra la designazione di un lavoratore interno all’azienda in qualità di “RSPP interno” e l’affidamento dell’incarico di RSPP a un consulente esterno sta nel fatto che il“ RSPP esterno” svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tramite il serviziodella consulenza mentre il RSPP interno è per l’appunto, interno.

Da notare che spesso il termine “interno” risulta fuorviante poiché viene visto come sinonimo di “dipendente” anche se ciò non è necessariamente vero.

Bensì, è ritenuta “interna” una persona che: