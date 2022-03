Eutanasia: Perantoni (M5S), ‘importanti parole di Englaro’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Commuovono le parole di Beppino Englaro dopo il via libera della Camera alla legge sulla morte medicalmente assistita. Provengono da un uomo che ha profondamente sofferto e portato sulle sue spalle una battaglia di civiltà come è quella sull’autodeterminazione sul fine vita. Il lavoro fatto alla Camera nasce anche dal calvario che lui e sua moglie hanno sopportato per poter far rispettare la volontà della loro figlia Eluana. Tutto può essere migliorato e mi auguro che il Senato faccia presto e bene, ma l’equilibrio raggiunto alla Camera non può essere stravolto con ulteriori restrizioni o aperture intempestive né subordinato a modifiche palesemente incostituzionali come l’obbligo di trattamenti sanitari preventivi”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato del Movimento Cinque Stelle.