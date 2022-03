Energia: Letta, ‘serve impegno su linea bipartisan anche per il futuro’

Roma, 11 mar (Adnkronos) – Sul settore energie “il governo Draghi è intervenuto con il primo di una lunga serie di interventi. Credo che questo governo e quelli degli anni prossimi debbano tracciare una linea bipartisan in questo campo, chiunque vinca dovrà portare avanti la linea del governo di unità nazionale”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento all’Agorà ‘Una strategia per l’automotive’.

“Oltre all’azione, al fattore tempo, conta la continuità delle azioni che si svolgeranno, non interventi episodici ma l’impegno di tutti perchè siano interventi che durano nel tempo -ha spiegato il segretario del Pd-. Questo governo e poi quello che succederà ci auguriamo porti avanti queste linee in continuità. Il tema energia è determinante, tocca questioni che parlano del futuro”.