Una grossa nube di fumo e un forte odore acre. Si è risvegliata così una parte della città, quella riguardante il rione Ferrovia ieri mattina allorquando un vasto incendio, divampato intorno alle 8, ha interessato un deposito in via Paga. A bruciare il materiale presente all’interno di questi capannoni, in muratura e lamiera dove, fino a qualche tempo fa, era presente un’azienda di termoidraulica, trasferitasi poi in altra zona della città.

