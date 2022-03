Covid oggi Italia, 53.127 contagi e 156 morti: bollettino 11 marzo

(Adnkronos) – Sono 53.127 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 156 morti che portano a 156.649 il totale delle vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 425.638 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 12,5%. Calano le terapie intensive, con 18 pazienti in meno rispetto a ieri e 527 ricoverati in totale, e i ricoverati con sintomi, 140 in meno di ieri, per un totale di 8.274 persone nei reparti Covid. In totale sono 12.135.331 i guariti (+48.481 da ieri) mentre 976.479 sono le persone attualmente positive (+5.324 da ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono 13.268.459 i contagiati da Covid 19.

I DATI DELLE REGIONI:

LOMBARDIA – Sono 5.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 marzo 2022, in Lombardia, a fronte di 60.094 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così al 9,7%. Lo rileva il bollettino con i dati COvid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 19 persone, per un totale di 38.889 decessi nella regione da inizio pandemia.

Aumentano i ricoverati: nelle terapie intensive sono 73, 1 in più di ieri; nei reparti Covid ordinari 783, 7 più di 24 ore fa. Sono 2.013 i nuovi casi di Covid nell’area metropolitana di Milano, di cui 968 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 646 nuovi positivi. I contagi sono oggi 500 a Monza e Brianza, 499 nella provincia di Varese, 406 in quella di Como, 358 a Bergamo, 304 a Pavia, 249 a Mantova, 205 a Lecco e 196 a Cremona. Incremento a due cifre nelle province di Lodi (+98) e Sondrio (+93).

CAMPANIA – Sono 5.001 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 31.759 test. Dei nuovi decessi, 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati ieri. Negli ospedali della regione sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 545 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PIEMONTE – sono 1.945 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono pari al 6,3% di 30.678 tamponi eseguiti, di cui 26.655 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.002.367, di cui 83.579 Alessandria, 45.966 Asti, 38.733 Biella, 133.130 Cuneo, 75.743 Novara, 532.969 Torino, 35.686 Vercelli, 36.109 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.949 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.503 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

LAZIO – Sono 6.052 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 11 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 17 morti, a Roma i casi segnalati sono 2.823. “Oggi nel Lazio, su 10.060 tamponi molecolari e 42.684 tamponi antigenici per un totale di 52.744 tamponi, si registrano 6.052 nuovi casi positivi (-84), sono 17 i decessi ( = ), 1.046 i ricoverati (+9), 73 le terapie intensive (-6) e +8.199 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. I casi a Roma città sono a quota 2.823”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.