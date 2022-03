Covid: 5.861 nuovi casi e 19 morti in Lombardia, aumentano ricoveri

Milano 11 mar. (Adnkronos) – Sono 5.861 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 60.094 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così al 9,7%.

Nelle ultime 24 ore sono morte 19 persone, per un totale di 38.889 decessi nella regione da inizio pandemia.

Aumentano i ricoverati: nelle terapie intensive sono 73, 1 in più di ieri; nei reparti Covid ordinari 783, 7 più di 24 ore fa.