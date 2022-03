Carburanti: Fratoianni (Si), ‘rincaro altro duro colpo, governo intervenga’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Benzina e diesel segnano ormai prezzi che vanno oltre 2 euro al litro: è un altro duro colpo per famiglie e cittadini, che si aggiunge al caro bollette e all’impennata dei prezzi sui beni alimentari.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Serve un intervento immediato e tempestivo del governo – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – E questa volta è possibile chiedere qualcosa in più alle compagnie petrolifere per ridurre i prezzi finali, compagnie che di certo non moriranno di fame, o l’esecutivo intende ancora fare finta di niente e scaricare tutto sempre sui soliti?”.

“E magari, visto che non possiamo più rimandare questa discussione, – conclude Fratoianni – non sarà ora di spingere seriamente su rinnovabili e investire davvero su un trasporto pubblico di massa efficiente?”.