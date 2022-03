Il Questore di Benevento ha disposto la sospensione, per la durata di 10 giorni, della S.C.I.A. relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, per un altro locale del centro storico cittadino, “La Strega Ubriaca” di via Port’Aurea. Presso questo esercizio, la notte tra il 5 e il 6 marzo, il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, impegnato nel servizio di ordine pubblico disposto per la “movida” del fine settimana, aveva constatato la somministrazione di superalcolici ad una giovane minore dei 16 anni che, nell’immediatezza del fatto, era stata affidata ai genitori.

