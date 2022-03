Roma, 10 mar (Adnkronos) – “C’erano troppe aspettative attorno a vertice di oggi, che non era stato preparato per essere un vertice decisivo. Però si sono parlati ed è un fatto evidente che la trattativa, il negoziato, di pace è fondamentale e bisogna andare in quella direzione”. Lo ha detto Enrico Letta a Piazzapulita, su La7.