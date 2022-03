Ucraina: Letta, ‘finita illusione che Ue possa diventare grande Svizzera’

Roma, 10 mar (Adnkronos) – “Quello che abbiamo capito è che Putin ci ha tolto l’illusione che l’Europa potesse diventare una grande Svizzera. Questa illusione l’abbiamo coltivata, è comoda. Ma siamo usciti da questa illusione due settimane fa”. Lo ha detto Enrico Letta a Piazzapulita, su La7.

“Non possiamo, siamo in un ambito del mondo in cui dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Siamo contornati da potenze, in alcuni casi autocrazie con un profilo molto marcato, la difesa dei valori di libertà e democrazia non è astratta”, ha spiegato il leader del Pd.