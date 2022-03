Ucraina: Baccini, ‘mantenere aperti tutti i canali diplomatici, Italia giochi ruolo di prim’ordine’

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Quando c’è una guerra, con il richiamo alle armi, c’è il fallimento della politica e della diplomazia e non lo possiamo permettere. È necessario mantenere aperti tutti i canali diplomatici, soprattutto sono convinto che l’azione della diplomazia italiana in un’attività bilaterale sia fondamentale anche per rafforzare il sostegno all’Europa” che è “un soggetto politico” e “ora deve diventare un soggetto economico-diplomatico che guarda ai propri interessi”. Lo dice Mario Baccini, ex ministro per la Funzione pubblica ed attuale presidente dell’Ente per il Microcredito, in un’intervista a ‘Il Giornale’.

“L’Italia, secondo me, dovrebbe fare più politica estera. Ci si ricordi -aggiunge- della visione di Andreotti sul Mar Mediterraneo e sul nostro posizionamento. In questo momento, abbiamo la necessità di ristabilire la nostra identità politica e di giocare di nuovo un ruolo di prim’ordine sullo scacchiere internazionale. Abbiamo sempre svolto un ruolo di alta mediazione diplomatica. Ora possiamo riposizionare il nostro Paese su due punti: Balcani e Mediterraneo. Devono e possono essere i nostri punti di forza nella mediazione politica”.