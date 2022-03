Ucraina: Avakov smentisce notizia sua morte, ‘non ero a Kharkiv, sono a Kiev’

Kiev, 10 mar. (Adnkronos) – Arsen Avakov, l’ex ministro degli Interni ucraino tra il 2014 e il 2021, smentisce la sua morte postando un video su twitter. “I media russi stanno diffondendo la notizia di come io sia morto sotto le loro bombe a Kharkiv. Non mi avrete mai. Prima io dovrò vedere la morte di Putin e il crollo del suo impero fetido. E l’Ucraina fiorirà. Io mi trovo qui a Kyiv insieme a tante altre persone. Signori propagandisti non riuscirete mai nel vostro intento!”, spiega Avakov nel video commentando le notizie circolate nei giorni scorsi.