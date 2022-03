La scintilla giusta per riaccendere la Strega. Non tutti possono vantare qualità ed esperienza nella propria valigia, soprattutto in Serie B. Un campionato costruito spesso sui giovani in rampa di lancio o in cerca di un’opportunità per il passo decisivo. Un po’ anche il progetto disegnato dal Benevento ma che, dal mercato di gennaio, affronta il campionato cadetto con profilo in più. Quello di Diego Farias, in giallorosso per il momento della verità nella sua seconda vita calcistica, segnata dal ritorno in Serie B a sei anni dall’ultima volta.

