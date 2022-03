L’Università degli studi del Salento affiancherà Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte per la pratica Pnrr. Il 2 marzo scorso abbiamo parlato dell’intesa tra i due Comuni: l’obiettivo è la valorizzazione di Forum Novum, sito storico posto lungo la via Traiana che ha dato origine – come si legge nella scheda elaborata dai Comuni – ai Castelli Normanni di Paduli e Montemalo, come era prima nota Sant’Arcangelo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia