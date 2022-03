F1: Verstappen scherza sulla Mercedes, ‘è bruttina’

Sakhir, 10 mar. – (Adnkronos) – Max Verstappen ha una precisa idea della nuova Mercedes. Ci scherza su, ma tra il serio e i faceto, il campione del mondo fa scoccare una frecciatina piuttosto velenosa: “E’ bruttina, anche il colore. Scherzo, ma…”. Così il campione del mondo in carica alla domanda di Sky Sport sulla W13, scesa in pista con molte novità nel Day-1 dei test in Bahrain: “Il progetto è aggressivo, ma noi ci concentreremo sulla nostra macchina e proveremo ad andare veloci”.

“Inizio la stagione con buono spirito -ha poi aggiunto il pilota della Red Bull- la sensazione di dover vincere per forza è svanita e ora ho voglia di fare bene e le motivazioni sono diverse. Voglio ripetermi. Ci vuole fortuna in F1, ma non sempre riesci ad averla in questo mondo”. E sul rinnovo del contratto: “A fine contratto avrò 31 anni, poi vedremo cosa farò”.