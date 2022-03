Concorrenza: finita riunione a P.Chigi, punto su idroelettrico e servizi in house

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – E’ appena terminata a Palazzo Chigi la riunione tra governo e maggioranza per fare il punto sulla legge sulla concorrenza, attesa al Senato. All’incontro – coordinato dal sottosegretario Roberto Garofoli, presenti i presidenti dei gruppi di Palazzo Madama, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto – sono stati illustrati gli articoli 5 e 6 del provvedimento, rispettivamente sulle concessioni idroelettriche e i servizi in house, e di recepire gli appunti dei senatori presenti per i 7 partiti della maggioranza. Fonti presenti all’incontro descrivono un clima di confronto “costruttivo”.