Ciclismo: Parigi-Nizza, McNulty vince 5/a tappa e Roglic nuovo leader

Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – Brandon McNulty vince per distacco la quinta tappa della Parigi-Nizza, la Saint Just Saint Rambert-Saint Sauveur de Montagut di 189 km. Lo statunitense della Uae Emirates si impone con 1’58” di vantaggio sul francese Franck Bonnamour (B&B Hotels) e sul connazionale Matteo Jorgenson (Movistar). In classifica generale cambio al vertice con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che ora veste la maglia di leader con 39” di vantaggio sul britannico Simon Yates (Bike Exchange). Domani sesta tappa Courthezon-Aubagne (213.6 km).