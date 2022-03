Camera: oggi Fico in visita a Pisa

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, è oggi a Pisa per l’apertura delle celebrazioni per il 150/mo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini e per due incontri con studenti e docenti della Scuola superiore Sant’Anna e della Scuola Normale superiore. Il programma della giornata prevede alle 11.30 la visita della Domus Mazziniana, dove verrà emesso il francobollo commemorativo con il primo annullo filatelico. Il presidente interverrà successivamente nell’ambito della cerimonia di apertura delle celebrazioni agli Arsenali Repubblicani, alle 12.15.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, Fico sarà alla Scuola superiore Sant’Anna, dove si confronterà con alcuni docenti e allievi del corso di Diritto internazionale. Alle 15.30 la visita alla Scuola Normale superiore, cui seguirà un incontro con gli studenti.