Calcio: Psg, Donnarumma e Neymar smentiscono lite

Parigi, 10 mar. – (Adnkronos) – Il portiere e l’attaccante del Psg Gigio Donnarumma e Neymar smentiscono la presunta lite avvenuta negli spogliatoi dello stadio ‘Bernabeu’ dopo l’eliminazione agli ottavi di finale della Champions League contro il Real Madrid. Secondo ‘Marca’, il numero 10 avrebbe rinfacciato al portiere italiano gli errori commessi, sottolineando quello decisivo in occasione del gol del momentaneo 1-1. Donarumma non avrebbe gradito e avrebbe risposto al brasiliano, accusandolo di aver perso il pallone che ha poi portato al ribaltamento di fronte nell’azione del vantaggio firmato ancora da Benzema. Sempre secondo la ricostruzione di Marca, solo l’intervento dei compagni avrebbe impedito che la lite degenerasse.

L’entourage del portiere napoletano ha invece smentito la versione dei media spagnoli: non ci sarebbe stata nessuna lite, nessun diverbio tra i due calciatori. L’aria nello spogliatoio del Psg era sicuramente tesissima ma tra Neymar e Donnarumma non sarebbe successo nulla. Il brasiliano si è invece affidato a Instagram: prima ha mostrato con uno screenshot la chat privata col compagno in risposta alla notizia riportata da Marca: “Tranquillo – ha risposto a Donnarumma Neymar -, può succedere nel calcio. Siamo una squadra e siamo con te. Sei molto giovane e vincerai tanto. Rialzati e andiamo avanti. Un abbraccio”. Poi la risposta: “Odio venire qui e parlare delle notizie. Ma quella del post precedente è una bugia. Non c’è stata alcuna rissa dentro lo spogliatoio”.