Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bayer Leverkusen

Bergamo, 10 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta e Bayern Leverkusen, in campo alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Per i nerazzurri gioca Muriel dal 1′ in coppia con Malinovskyi, Koopmeiners alle loro spalle. Tedeschi senza Schick ma con molto talento a cominciare da Wirtz. In attacco c’è Alario. Questi gli 11 iniziali.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; Adli, Wirtz, Diaby; Alario. All.: Seoane.