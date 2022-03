Calcio: Conference League, le formazioni di Vitesse-Roma

Arnhem, 10 mar. – (Adnkronos) – Sono ufficiali le formazioni di Vitesse e Roma, che si affronteranno a partire dalle 18.45 nella sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League. Mourinho schiera dal 1′ Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles e Sergio Oliveira, mentre il tridente sarà formato da Zaniolo, Abraham e Mkhitaryan. Per gli olandese davanti ci saranno Grbic, Openda e Bero. In difesa c’è Rasmussen, ex giocatore dell’Empoli di proprietà della Fiorentina. Questi gli 11 iniziali.

Vitesse (4-3-3): Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.