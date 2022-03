Ucraina: Federcalcio toglie tutti gli onori all’ex capitano Tymoshchuk per il lavoro allo Zenit

Berlino, 9 mar. (Adnkronos) – L’Ucraina è pronta a privare il suo ex capitano Anatoliy Tymoshchuk del suo record di 144 presenze e imporre una serie di ulteriori pesanti sanzioni come punizione per il suo lavoro in corso al club russo dello Zenit San Pietroburgo. Le proposte sono state annunciate dal comitato di etica e fair play della Federcalcio ucraina, che ha accusato Tymoshchuk di aver compiuto una “scelta consapevole” che “danneggia l’immagine del calcio ucraino”.

Tymoshchuk, 42 ​​anni, ha vinto la Champions League con il Bayern Monaco nel 2013. Ha giocato con lo Zenit tra il 2013 al 2015 e nel 2016 si è unito di nuovo al club della Premier League russa in un ruolo di vice allenatore. Secondo la commissione etica della FA ucraina (Uaf) continuando a lavorare per Zenit, mentre le forze russe invadono l’Ucraina, Tymoshchuk sta violando il codice etico e il fair play dell’associazione. Il comitato etico ha dichiarato: “Dall’inizio dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina, Tymoshchuk, l’ex capitano della squadra nazionale ucraina, non solo non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al riguardo, né ha fermato la sua collaborazione con il club del paese aggressore. Facendo questa scelta consapevole, Tymoshchuk danneggia l’immagine del calcio ucraino”.

Tra le altre sanzioni c’è quella di chiedere all’Uaf di rimuovere la licenza di allenatore professionista di Tymoshchuk e di chiedere alle autorità pubbliche di rimuovere i suoi premi e onorificenze statali. Inoltre il comitato etico, ha affermato che avrebbe richiesto che il suo status di vincitore di competizioni nazionali a livello di club in Ucraina fosse cancellato e che fosse rimosso dal registro ufficiale dei giocatori che hanno rappresentato le squadre nazionali ucraine. Tymoshchuk ha vinto la Premier League ucraina, la Coppa d’Ucraina e la Supercoppa d’Ucraina con lo Shakhtar Donetsk prima di intraprendere il suo primo periodo allo Zenit.