Pnrr, Carfagna: “5,2 mld per edilizia scolastica, tempo pieno miraggio in alcune aree paese”

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ”In alcune aree del paese le mense ci sono, le palestre anche e quindi il tempo pieno è un diritto in alcune aree e miraggio in altre”. Per superare il ”divario territoriale enorme, non solo tra nord e sud’ ma anche tra le diverse aree metropolitane a dicembre è stato presentato ”un piano per l’istruzione e l’edilizia scolastica finanziato all’interno del pnrr con 5,2 miliardi. Il 49% di queste risorse sono destinate al mezzogiorno”. Lo afferma il ministro per il Sud, Mara Carfagna, intervenendo all’evento della Luiss Gender equality plan (Gep). Soldi che, spiega, ”serviranno per costruirei nuove scuole, per modernizzare quelle esistenti, per costruire nuovi asili nido, per costruire mense scolastiche e palestre.