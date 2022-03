Un altro giallorosso convocato in Nazionale. Dopo la chiamata della Polonia per Kamil Glik, che sarà impegnato nei play off per la qualificazione ai Mondiali che si giocheranno quest’anno in Qatar, è stato il turno di Artur Ionita ricevere la lettere di convocazione della propria selezione. Il centrocampista giallorosso, infatti, è stato inserito dal commissario tecnico Serghei Clescenco, che ha da poco preso il posto dell’italiano Roberto Bordin, nella lista dei giocatori che saranno impegnati nella doppia sfida con il Kazakistan.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia