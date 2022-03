Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Sulle rinnovabili è fondamentale realizzare le infrastrutture, sono parte fondamentale del futuro dell’Italia e occorre la collaborazione di tutti, soprattutto del territorio, delle Regioni”, anche prendendo in considerazione la possibilità di “sospendere certe norme in un periodo di guerra”, dunque “in un contesto che non è normale”. Così il premier Mario Draghi, nel corso del question time alla Camera.