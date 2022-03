Milano 9 mar. (Adnkronos) – In Lombardia sono oggi 5.583, a fronte di 63.772 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così all’8,7%. Calano invece i ricoverati: in terapia intensiva sono 79, 2 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 794, 27 meno di 24 ore fa. I morti oggi sono 14, per un totale di 38.845 decessi da inizio pandemia.