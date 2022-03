Costa Crociere: al porto di Palermo per la prima volta la ‘Costa Toscana’, nuova nave green

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) – Il Direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, in occasione dell’arrivo per la prima volta nel porto di Palermo della Costa Toscana, nuova nave green e ammiraglia della flotta, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, presenteranno domani alla stampa “le attività e i numeri previsti dalla compagnia a Palermo nel 2022 e il ruolo fondamentale che rivestirà lo scalo palermitano”.

Costa Crociere è uno dei soci di West Sicily Gate, la società che dall’agosto 2021 è affidataria della concessione demaniale marittima per la gestione delle aree destinate all’ormeggio delle navi da crociera, all’accoglienza dei relativi passeggeri e allo svolgimento di attività terminalistiche nei quattro porti dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle). L’orario di incontro è previsto per le ore 10 presso Calata Marinai D’Italia – Banchina Vittorio Veneto Nord, dove verrà effettuato il test antigenico prima di procedere all’imbarco. La presentazione si terrà a bordo alle ore 11.30, a cui seguirà una visita guidata della nave.