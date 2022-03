Calcio: Juventus, rinviato a fine mese incontro per rinnovo Dybala

Torino, 9 mar. – (Adnkronos) – Tra Paulo Dybala e la Juventus non è ancora arrivato il momento di sedersi intorno a un tavolo e riprendere al trattare il rinnovo. Perché, nonostante l’incontro tra l’entourage dell’argentino e la Juve fosse in programma per domani, la società bianconera, secondo quanto riporta Sky Sport, ha comunicato agli agenti di Dybala, Jorge Antun e Carlos Novel, che il faccia a faccia è rimandato a fine mese. Una comunicazione che ha un po’ spiazzato gli agenti della Joya, arrivati a Torino in mattinata proprio per discutere con la dirigenza bianconera del futuro del loro assistito.

Non sarà dunque domani il giorno dell’incontro tra l’entourage di Dybala e la Juve. La motivazione del rinvio va ricercata nelle diverse priorità operative della dirigenza bianconera, che ha avvisato l’entourage del giocatore garantendo comunque che il confronto è stato solo rinviato a fine mese. Dybala, ricordiamo, è in scadenza di contratto a giugno: per avere maggiore chiarezza su quello che sarà il suo futuro bisognerà dunque aspettare ancora qualche settimana.