Kiev, 8 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’Ucraina richiama in patria le sue truppe dalle missioni internazionali nel mezzo della guerra dopo l’invasione russa del Paese. Un decreto in tal senso del presidente Volodymyr Zelensky è stato pubblicato nelle scorse ore, come riporta l’agenzia Dpa. Secondo i dati ufficiali, sono più di 300 i soldati ucraini impegnati in otto missioni all’estero.